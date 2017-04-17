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Хабаровский "Амур" привёз тигрицу на закрытие сезона

Хабаровский "Амур" привёз тигрицу на закрытие сезона
Итоги года команда подвела на "Матче Поколений"
11 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы официально закрыл сезон 2016-2017 годов. На льду «Платинум Арены» прошёл «Матч Поколений», в котором сразились представители основной и молодёжной команд, а также ветераны. Составы дружин определили болельщики и представители СМИ. По итогам всех соревнований победу одержала команда журналистов.


 

Перед началом матча на территории спортивно-зрелищного комплекса устроили конкурсы для болельщиков. Участвовали в них и хоккеисты. Они растворились в толпе, охотно общаясь с поклонниками и делая совместные фото. А игроки «молодёжки» даже успели покружиться в хороводе и поиграть с фанатами. Не обошлось и без живого символа клуба — на закрытие сезона привезли тигрицу Магду из цирка, который сейчас гастролирует в Хабаровске.  


 

 

«Здорово, когда есть такие встречи. Думаю, что они нравятся не только нам, но и болельщикам — получаем позитивные эмоции. Закончился сезон, хотелось попрощаться с поклонниками до следующего сезона. Не получилось в этом году их порадовать, но мы сделаем всё, чтобы исправить это в следующем», — рассказал нападающий «Амура» Вячеслав Литовченко.


 

 

Основные события развернулись на льду «Платинум Арены» во время самого матча, который прошёл в формате «три на три» и продлился два периода. Несмотря на то, что первой счёт открыла команда болельщиков, победу в первом игровом отрезке со счётом 3:1 одержала дружина журналистов. Во втором тайме больше голов на своё счёт записали игроки, которых выбрали фанаты хоккея. Им в итоге удалось сравнять счёт — 4:4. Двумя голами отличился Герой России, лётчик-испытатель Сергей Богдан, выступавший в составе команды представителей СМИ.


 

 

После игровой части в борьбу вступили болельщики. В гонке за абонементом на следующий сезон, фанаты падали на лёд в надувных шарах, но в итоге все пришли к финишу. Победу одержал участник под номером один. 


 

 

После этого началось Мастер-шоу: команды состязались в мощности броска и в исполнении самого эффектного буллита. Победу в этих состязаниях вновь одержала команда журналистов — Вячеслав Ушенин продемонстрировал самый мощный удар, а Сергея Богдана отметили за креативное исполнение штрафного броска. Герой России провёл его в лётном комбинезоне и в шлеме.


 

 

«Идею мне подсказали в клубе. У моего шлема плохая слышимость и он тяжелее раз в пять хоккейного, но буллит в нём исполнить получилось. Правда играть всё-таки удобнее в хоккейной форме. Я из Воскресенска — это хоккейный город, поэтому я всю жизнь мечтал быть хоккеистом, но не сложилось. А сегодня мечта практически сбылась», — признался Сергей Богдан.


 

 

Без внимания не остался буллит Владимира Михасёнка. Нападающий команды болельщиков выехал на арену с партнёрами под песню «Тает лёд», получил высшие оценки от жюри в лице тренеров и гром аплодисментов от болельщиков.


 

 

По итогам всех состязаний победу одержала команда журналистов. После вручения кубка клуб назвал имена лучших игроков «Амура» в сезоне. Ими стали Юха Метсола, Ян Коларж и Томаш Зогорна. В своих видеообращениях к болельщикам они поблагодарили фанатов за поддержку и попросили их помочь сделать следующий сезон лучше.


 

 

«Мы думали, что будет труднее, но справились, все ветераны живы-здоровы, показали хороший хоккей. Это честь — иметь такой кубок, мы так за него бились. Хоть в игре и была ничья, но по конкурсам мы выиграли. Думаю, что лет до 85-ти поиграем», — отметил капитан команды журналистов Александр Блинов. 


 

 

Больше фотографий с матча смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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