Новая рабочая неделя для хабаровчан начинается с солнца и тепла

Синоптики не прогнозируют осадков в течение всего дня

В дальневосточной столице сегодня, 17 апреля, преимущественно солнечная погода. Во второй половине дня возможна небольшая облачность. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в понедельник не будет осадков.









Температура воздуха в утренние часы составит -2...+2 градуса. После обеда потеплеет до +12...+14 градусов.









В Хабаровске дует юго-восточный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 5-10 метров в секунду.