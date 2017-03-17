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Хабаровчане стали меньше жаловаться на общественный транспорт

Хабаровчане стали меньше жаловаться на общественный транспорт
Об этом говорят результаты мониторинга
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Количество жалоб жителей Хабаровска на работу общественного транспорта — давку или неудобные маршруты — к весне постепенно снизилось. Об этом рассказала начальник отдела по работе с предприятиями профильной отрасли администрации Хабаровска Наталия Осадчук, которая в очередной раз вышла на мониторинг заполняемости автобусов в вечерний час пик.


 

 

 

В этот раз объектом исследования стала остановка «Проспект 60-летия Октября» по направлению в сторону Южного микрорайона. Там собирают и высаживают пассажиров автобусы тринадцати маршрутов — это примерно 170 единиц транспорта, учитывая пригородное сообщение.


 

 

 

«Эта работа проводится постоянно. Мы либо по жалобам жителей выезжаем, либо сами мониторим наиболее оживлённые и проблемные места. Мы стараемся по разным направлениям движения смотреть, как у нас происходит загрузка транспорта. Можно сказать, что в последнее время количество жалоб постепенно снижается», — поделилась Наталия Осадчук.


 

 

 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что мониторинги начались зимой — после того, как 9 января людям пришлось утром буквально штурмовать автобусы. С того времени исследования проходят в утреннее и вечернее время, когда люди либо едут на работу или учёбу, либо возвращаются домой. В среднем процедура наблюдения занимает один час. За это время представители управления транспорта успевают отследить, с какой периодичностью приходят автобусы тех или иных маршрутов, насколько заполнены их салоны. Оценка варьируется по шкале от ноля до пяти баллов и, как отмечают специалисты, сейчас в городе она не превышает трёх-четырёх.


 

 

 

По результатам мониторинга управление может пересмотреть маршрут движения и класс транспортного средства. Например, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на 26-й маршрут в этом году пустили автобус большей вместимости, на 71-м — продлили до микрорайона Осиповка, на 89-м — изменили схему следования в связи с открытием улицы Лейтенанта Орлова, а также запустят по ней новый маршрут — 70-й.


 

 

 

Наталия Осадчук уточнила, что в будние дни на дорогах Хабаровска работает около 700 единиц пассажирского транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси. В выходные их становится около полутысячи.

 
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