В Хабаровске кризисный центр нуждается в детских колясках

Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей «Чужих детей не бывает» в 2013 году запустила проект гостиницы для временного размещения женщин с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Об этом ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». За три года через двери центра"Время перемен" прошли около 80 жительниц города — каждая со своей уникальной историей и проблемой, решить которую помогли сотрудники организации. Теперь центр просит помощи: благотворительных денег катастрофически не хватает. Остро стоит вопрос с детскими вещами, средствами гигиены, игрушками и питанием для малышей.

Гостиничный формат работы превратился в обеспечение полноценного временного проживания. Теперь миссия центра — оказать разноплановую помощь женщинам, имеющим маленьких, зачастую грудных, детей. Некоторым нужна крыша над головой, кому-то нечем накормить ребёнка, а есть женщины, которые приходят за советом. Все аспекты жизни молодой мамы — от пелёнок и памперсов до верхней одежды, затраты на переобучение для получения новой специальности, чтобы впоследствии найти работу, продукты питания — стараются обеспечить сотрудники "Времени перемен". Частично затраты возмещают с помощью бюджетных средств в виде грантов. Нашлись и спонсоры, которые периодически поставляют одежду и еду.

Часто случается так, что молодые мамы вынуждены выбирать: отдать ребёнка в приют или попросить помощи. Сейчас организация существует исключительно на благотворительные взносы. Нуждающихся гораздо больше, чем может себе позволить учреждение, но отказать попросту нельзя: на кону всякий раз стоит маленькая жизнь. Центру помощи "Время перемен" приходится самому обращаться к неравнодушным гражданам. В социальных сетях, в средствах массовой информации, в центрах социальной защиты волонтёры размещают информацию и списки нужных вещей.

С каждым годом деятельность в кризисном центре развивается, несмотря на финансовые проблемы. На сегодняшний день учреждение работает в двух направлениях — стационарная помощь и дистанционная.

«Когда женщина с маленьким ребёнком — это самый уязвимый момент в её жизни. Работать она не может, ребёнка в садик не берут, пособие маленькое, порой даже жить некоторым негде. Мы предоставляем два вида услуг — это когда мама с ребёнком живут у нас в центре, но не больше полугода. У нас чертырёхкомнатная квартира, две комнаты жилые, одна игровая для детей и посменно с ними дежурят волонтёры. Второе — социальная работа, когда у мамочки есть где жить, но ей нужна помощь. Помогаем найти работу, оформить какие-то документы, медицинскую помощь организовать, может, психологическая помощь нужна, помощь материальная — детские вещи, коляска, игрушки для ребёнка, продукты», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» волонтёр кризисного центра «Время перемен» на условиях анонимности.

Всем, кто обратился за помощью, центр протягивает руку. Однако злоупотреблять доверием и добротой никто не позволит. Обманщиц, лентяек и асоциальных женщин долго не держат. Правда был случай, что мать ребёнка оказалась наркоманкой, но при поступлении женщина уверила, что не употребляла психотропные вещества более двух лет. В итоге, подопечная успешно прошла курс социализации: восстановила документы, нашла работу и вернулась домой.

«Зачастую к нам попадают через центр социальной защиты, из больниц после родов или лечения, кто-то узнал от знакомых девушек, которые у нас были. Если свободных мест нет — пытаемся найти выход из ситуации. Иногда размещаем временно на раскладушках или дополнительные спальные места делаем. Главное — дети. Бывает так, что звонит девушка и плачет, что она одна с ребёнком на улице, как мы можем оставить их там? Бывает и так, что злоупотребляют положением, тогда мы выселяем, потому что есть действительно нуждающиеся. Бывает, что и шантажируют, если мы не возьмём её, то она сдаст ребёнка в детский дом», — посетовала собеседница.

Последнее время сотрудников центра радует положительная тенденция — девушки возвращаются в семьи, откуда ушли. А матери-одиночки начинают новую жизнь.