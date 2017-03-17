У жителя Николаевска стащили лотки для заморозки рыбы за 195 тысяч

В Николаевске-на-Амуре у мужчины украли лотки для заморозки рыбы, которые стоят 195 тысяч рублей. Их присвоил себе парень, который хотел перепродать дорогостоящее оборудование и заработать. Но злоумышленник не успел сбыть товар: молодого человека задержали.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился житель Николаевска и рассказал, что ночью из его металлического контейнера, который стоит около дома, неизвестный похитил лотки для заморозки рыбы. Ущерб составил 195 тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого — 19-летнего парня. Приезжий из посёлка Лазарев учится в одном из заведений районного центра. Оказывается, фигурант знал о дорогом имуществе, которое было в контейнере. Он решил незаконно заработать деньги: вскрыл задвижку ворот металлической конструкции и похитил приспособления для заморозки морепродуктов. Парень спрятал контейнеры неподалёку, в заброшенном здании, но продать не успел. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, похищенное имущество полицейские вернули владельцу, а злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о случаях краж, в которых добычей преступников становились необычные вещи. Так, жительница Комсомольска-на-Амуре поживилась в чужой квартире, помимо всего прочего, гантелями. Значительную часть награбленного злоумышленница продала через сайт объявлений до того, как её нашли правоохранители. Хабаровчанин похитил из чужого гаража надувную лодку и бензокосу, которые ему удалось сбыть до прихода полицейских. А у жителя посёлка украли холодильник и шахматный стол.