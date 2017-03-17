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Хабаровский предприниматель заплатит штраф за общедоступный wi-fi

Хабаровский предприниматель заплатит штраф за общедоступный wi-fi
Хозяина придорожной кофейни обязали ограничить доступ к сайтам с порнографией
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Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Прокуратура Железнодорожного района краевой столицы привлекла к административной ответственности индивидуального предпринимателя. Коммерсант в своём кафе установил беспроводную точку доступа в сеть Интернет и не защитил пользователей от запрещённых ресурсов.

Автокофейня, которой владеет бизнесмен, расположена на обочине проспекта 60-летия Октября и, как и многие подобные заведения, оснащена беспроводной сетью wi-fi для удобства клиентов. В ожидании очереди желающий выпить кофе может занять время, проверяя ленту новостей в социальных сетях. Но хабаровчанин не предусмотрел блокировку ресурсов с порнографическим содержанием, когда устанавливал и настраивал в кафе сетевое оборудование. Это и стало аргументом правоохранителей для привлечения его к ответственности.

Прокурор настаивал, что свободный доступ к любой информации через Интернет нарушает требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

«В силу требований Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не допускается оборот информационной продукции без применения административных и организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации порнографического характера», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Таким образом предприниматель, которой установил у себя в кафе роутер, обязан побеспокоиться о том, чтобы несовершеннолетние не смогли через его сеть попасть на порносайты и прочие ресурсы, которые не рассчитаны на детский возраст.  

Согласно правилам оказания телематических услуг связи, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации в общественных местах, оператор связи обязан осуществлять идентификацию пользователей и используемого ими оборудования. В ходе проверки прокурор установил, что владелец павильона указанные требования закона нарушил.

«Предприниматель привлечён к административной ответственности по статье «Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационно-коммуникационных сетей информации в местах, доступных для детей, средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию», и ему назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В дополнение к административному наказанию прокурор вынес представление предпринимателю об устранении выявленных нарушений.

 
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