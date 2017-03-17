Среда обитания: Хабаровский край готовится к сезону лесных пожаров

В Хабаровском крае из-за раннего для региона потепления синоптики и власти прогнозируют, что пожароопасный сезон начнётся уже скоро — в апреле. Приводить в порядок технику и готовить людей лесники начали ещё с осени. Сейчас стартовал усиленный мониторинг зелёных территорий края, а спасательные подразделения приступили к тренировкам, чтобы отточить навыки борьбы с лесными пожарами и отладить взаимодействие различных органов реагирования и исполнительной власти. За масштабными учениями, в которых приняли участие представители восьми органов системы РСЧС, сегодня, 17 марта, наблюдал фотокорреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Посёлок Корфовский, 9 часов утра. Авиационная разведка в Хабаровском районе выявила очаг возгорания в двух километрах от населённого пункта. С такой легенды начинаются учения. Этому предшествует непродолжительная подготовка.

















Чтобы имитировать возгорание, в ход идут старые покрышки, которые воспламеняются по одному сигналу. В реалиях к пожару весной приводят дачные палы, непотушенные костры отдыхающих или брошенные окурки. Как говорится в известном пропагандистском слогане, восемь из десяти пожаров возникает по вине человека.









После того, как поступила весть о пожаре, информация передаётся по цепочке: из Центра управления в кризисных ситуациях — в диспетчерские службы краевого правительства и муниципального района, а также в «Дальневосточную авиабазу». Из района сообщение уходит главе сельского поселения.









Последний формирует оперативную группу, которая подтверждает — пожар есть и огонь быстро распространяется. Порывистый ветер разнёс пламя по траве — оно полыхает уже на площади в сто гектаров и постепенно приближается к Корфовскому. К очагу стягиваются силы различных ведомств. Первыми на месте происшествия оказываются сотрудники «Хехцирского лесничества».









К этому времени проходит около полутора часов, а до границ населённого пункта остаётся чуть больше полукилометра. Первым делом на границе огня бульдозер делает минерализованную полосу, чтобы не дать пламени распространиться дальше.









Добровольная пожарная команда с помощью имеющегося оборудования приступает к ликвидации огня. В дело идут огнетушители и лопаты. Пламя доходит до первых построек на границе населённого пункта. Местные власти объявляют эвакуацию населения и открывают пункты временного размещения людей.

















Огонь распространяется на постройки и угрожает железнодорожной станции. К моменту прибытия оперативных групп полыхают пять жилых домов. Вскоре прибывает и пожарный поезд.













В итоге в ликвидации пожара участвуют подразделения главного управления МЧС по Хабаровскому краю, регионального управления по делам ГОЧС и ПБ, «Дальневосточной авиабазы», комитет правительства края по гражданской защите, оперативные группы поселковой и районной администраций, управления ДВЖД и пожарная команда одной из ближайших воинских частей.













Одновременно работают сотрудники регионального управления МВД, краевого Минздрава и управления лесами, лесничества, волонтёры и пожарные-добровольцы. Огонь удаётся потушить за четыре с половиной часа. Пять семей остались без крова. Четыре человека условно получили ожоги. При этом пожарные не дали пламени дойти до 30 двухэтажных домов Корфовского, в которых живут 640 человек.

















«Эти тактико-специальные учения — проверка готовности и слаженности в работе органов управления, сил и средств системы РСЧС при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. Такие учения показывают, что при совместной отработке действий повышается качество тушения пожаров, совершенствуется тактика. Время не стоит на месте — появляются новые средства тушения, используются новые технологии», — поделился заместитель начальника главного управления МЧС Росси по Хабаровскому краю Алексей Петрук.

















Он отметил, что подобные тренировки проходят весной во всех районах Хабаровского края, включая северные территории. В случае настоящего природного пожара силы системы РСЧС туда может перенести авиация.

















В прошлом году приблизительная площадь горения лесов в Хабаровском крае составила около 200 тысяч гектаров.











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