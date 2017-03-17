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В селе Ильинка в Хабаровском крае сделают тротуары, площадь и прилавки

В селе Ильинка в Хабаровском крае сделают тротуары, площадь и прилавки
Администрация подала заявку на субсидию от края
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители села Ильинка недалеко от Хабаровска добиваются субсидии на благоустройство территории. По проекту, на въезде в населённый пункт возведут площадь, а на участке федеральной автодороги «Уссури» (ранее М-60 — прим. ред.), который проходит через Ильинку, сделают тротуар.

«На въезде в сельское поселение есть пространство, из которого мы хотим сделать площадь, хотим его облагородить. Также мы включили в проект торговые прилавки. Там будет торговать своей продукцией, в основном, местное население. Но мы никого не ограничиваем. У нас люди и так торгуют овощами, соленьями, когда это погода позволяет. Но мы хотим оборудовать для них более удобные места, чтобы им дождь был не страшен», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член совета депутатов сельского поселения Валерий Пак.

По его словам, на все нововведения требуется около 1 миллиона 250 тысяч рублей. Свыше 20 % от этой суммы администрация Ильинки выделит совместно с властями Хабаровского муниципального района. Больше 7 % заплатит население, ещё 5 % — предприниматели. Остальную сумму рассчитывают получить в рамках субсидии от правительства края.

«Мы проводили с жителями собрания, организовали анкетирование, предложили им свои идеи, а они рассказали, чего хотят сами. К сожалению, не все предложения, которые выдвинули, можно сейчас реализовать», — объяснил Валерий Пак.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», всего в регионе по идеям жителей реализовали 49 проектов. Среди инвестиционных идей — установка систем оповещения, энергоснабжения, водоотведения. В пяти поселениях, прошедших конкурсный отбор, жители проголосовали за проекты по обустройству мест массового отдыха. Благодаря программе поддержки местных инициатив в Ильинке появилась хоккейная коробка, которая будет действовать круглогодично. Одно из главных условий получения субсидии — социальная значимость предлагаемой идеи. Правительство края предоставляет на основании конкурса до 93 % средств.

 
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