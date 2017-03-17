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Комсомольского бизнесмена обвиняют в торговле "палёным" алкоголем

Комсомольского бизнесмена обвиняют в торговле "палёным" алкоголем
Почти полтонны водки и коньяка неизвестного происхождения изъяли оперативники
10 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Комсомольске-на-Амуре направлено в суд уголовное дело в отношении 48-летнего предпринимателя — гражданин иностранного государства торговал контрафактным алкоголем. Оперативники посетили его магазин по просьбе жителей района, в котором расположен павильон. Поводом для визита стали сообщения о продаже крепких спиртных напитков в ларьках.

Первое, что интересовало полицейских —  наличие лицензии, разрешающей реализацию алкоголя. Такого документа у бизнесмена не оказалось. А киоск и вовсе оказался нестационарным объектом, где по закону торговать спиртосодержащей продукцией нельзя.

В общей сложности стражи правопорядка изъяли 800 бутылок крепких спиртных напитков объёмом 450 литров. Весь товар отправили на экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что имеет место быть подделка акцизных марок. Таким образом правоохранители установили ещё одно нарушение закона, которое совершил предприниматель. Реализация спиртосодержащей продукции с поддельными акцизами преследуется по закону.

«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательная база для предъявления обвинения 48-летнему фигуранту по двум статьям — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажи алкоголя в крупном размере» и «Незаконное использование чужого товарного знака», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист по связям со СМИ управления МВД России по Комсомльску-на-Амуре Юлия Ким.

Обвинение по вышеуказанным статьям предполагает наказание до шести лет тюремного заключения. Кроме этого, коммерсанту грозит крупный штраф — более миллиона рублей.

 
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