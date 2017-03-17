Комсомольчанка фиктивно поселила у себя дома двух иностранок

Жительница Комсомольска-на-Амуре фиктивно прописала в своей квартире двух женщин из стран ближнего зарубежья. У неё дома они при этом не проживали, но злоумышленница предоставила в органы внутренних дел все документы, чтобы иностранок поставили на миграционный учёт.

Полицейские подозревают в махинации 61-летнюю комсомольчанку. Сотрудники городского управления МВД России выяснили, что женщина выступила в качестве принимающей стороны для иностранных граждан. Она передала правоохранителям информацию о том, что две иностранки, которые приехали в Россию на заработки, живут по месту её регистрации. Но в этой квартире гостьи из ближнего зарубежья не проживали.

За фиктивную постановку на учёт иностранных граждан на жительницу Комсомольска завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, нарушительнице грозит до трёх лет лишения свободы. Правоохранители продолжают расследование.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае в Комсомольском районе. Женщина опубликовала в местной газете объявление о том, что за деньги готова предоставить временную регистрацию по месту своего жительства. За сумму от трёх до пяти тысяч рублей она оформляла иностранцам прописку. За своё преступление злоумышленница отделалась штрафом. А жительницу этого же города, которая фиктивно прописала в своей квартире 12 человек из ближнего зарубежья, ждёт судебное разбирательство.