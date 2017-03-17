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Ремонт дорог в Хабаровске профинансируют "через ТОСЭРы"

Ремонт дорог в Хабаровске профинансируют "через ТОСЭРы"
Деньги в город и край поступят из федерального бюджета
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Капитальный ремонт и реконструкцию дорожной сети в дальневосточной столице теперь будут оплачивать по новой схеме. Финансирование частично привлекут из средств, которые федеральное правительство выделяет на создание и развитие территорий опережающего развития. Такой формат работы получил одобрение главы государства.

О планах реконструкции дорог Хабаровска в этом году рассказал глава городской администрации Александр Соколов. В беседе с журналистами мэр перечислил ряд объектов, на которые в первую очередь направят деньги.

«Объекты дорожного строительства получают серьёзную поддержку благодаря появлению территорий опережающего социально-экономического развития. Бюджет города и края будут финансировать их таким образом. Это улица Суворова, участок её соединения с площадкой «Ракитное», а также улицы Автономная, Новая и Сидоренко. Их будут финансировать через ТОСЭРы. Спасибо принятым решениям, которые поддержал президент России — помочь столицам субъектов Дальнего Востока финансово, выделить деньги на капитальный ремонт дорожной сети. Мы получим поддержку на продолжение реконструкции дорог города. Это, в частности, улица Краснореченская, но и ещё ряд других улиц, которые должны получить нормальное развитие. Чуть-чуть мы их расширим, поставим бордюры, если необходимо — поставим освещение и озеленение», — озвучил градоначальник.

По словам Соколова, смета расходов на строительные работы в этом году уже утверждена. Общий объём финансов, который в неё заложен — 1 миллиард 89 миллионов рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что в конце ноября городские власти наконец закончили участок улицы Донской, которая соединяет дальневосточную столицу с индустриальным парком «Авангард». Готовую дорогу сдали на месяц позже срока, а работы там начались весной 2016 года.

Ремонт улицы Краснореченской — затейливая история, которая тянется уже третий год. В 2015 году дорожники заявляли о том, что трудятся с опережением графика — это, по их словам, позволит сдать раньше срока отрезок от улицы Юности до Индустриальной. Летом 2016 года МУП «Дорремстрой» чинил участок от Флегонтова до Индустриальной, а мэрия тем временем перенесла восемь остановок общественного транспорта — вплоть до улицы Прогрессивной. В августе внезапно выяснилось, что Краснореченскую ремонтируют в долг — муниципалитет залез в кредиты, чтобы рассчитаться с подрядчиками. В этом году планируют реконструировать очередной участок дороги — от улицы Бийской до Богачёво.

 
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