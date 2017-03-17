В автобусах Хабаровска продолжают неравномерно расти цены на проезд

В дальневосточной столице жители заметили увеличение цены на проезд в автобусах № 56. «Путешествие» в один конец на одном из самых протяжённых городских маршрутов составляет 23 рубля. Эту информацию подтвердили в Независимом союзе пассажирских перевозчиков краевого центра.

«Повышение цены за проезд на этом маршруте планировалось перевозчиком, это не сиюминутное решение, — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор ассоциации Валентин Шадуя. — Мы всех предпринимателей информируем о том, что о повышении цены на проезд нужно сообщать жителям заранее — размещать в автобусах объявления об этом. Поэтому население об этом должны уведомлять».

Агентство писало, чтомуниципальные и коммерческие перевозчики сначала опровергли информацию о том, что с 15 марта повысят цену на проезд до 25 рублей. Сообщалось, что стоимость билета вырастет только к лету и лишь у некоторых предпринимателей. Однако с 10 марта на маршрутах № 17, 49, 54, 88 и 35 цена поездки выросла. По словам перевозчиков, на эти меры их понудила пойти забота о безопасности пассажиров. О повышении стоимости проезда в электротранспорте станет известно на следующей неделе. Исполнительный директор ТТУ Николай Илющенко заверил, что раньше 20 марта стоимость в любом случае не изменится.