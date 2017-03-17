В Хабаровске автобусы выйдут на маршрут № 70 с 20 марта

Пока на линию выпустят только две единицы транспорта

В краевом центре автобусный маршрут № 70 начнёт работать в ближайший понедельник. Уже 20 марта перевозчик выпустит на линию свои единицы транспорта — правда, пока только две. Остальные появятся тогда, когда предприниматель посчитает, что горожанам это необходимо.

«Маршрут новый, перевозчик будет наращивать работу постепенно: сначала два автобуса, потом ещё два. Первые единицы транспорта появятся вот в этот понедельник», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор Независимого союза пассажирских перевозчиков Валентин Шадуя.

Ввод нового направления в 2016 году откладывали несколько раз, а в этом году первые автобусы данного маршрута уже готовы были покинуть автопарк. Однако УФАС отменило итоги конкурса, приостановило действия управления транспорта и не допустило перевозчиков к работе. Поводом для проверки стала жалоба от одного из предпринимателей, который не участвовал в борьбе из-за того, что у него была задолженность по налогам. Также агентство писало о том, что организаторам конкурса пришлось повторно направить запрос и ещё раз рассмотреть все заявки. В итоге победу, которая ознаменовала начало работы долгожданного маршрута, одержало АО «ХАТТ».

«Этот перевозчик отказался от работы на данном маршруте. Вторым в списке по количеству баллов была компания «ДВ-Автобизнес» из Приморья. Она и будет с понедельника работать на маршруте», — объяснила перевозчик Елена Шадуя.