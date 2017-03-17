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Хабаровчанин "развёл" жертв на деньги по телефону и через Интернет

Хабаровчанин "развёл" жертв на деньги по телефону и через Интернет
Он заработал на торговле "призрачной" машиной и наивности своей "родственницы"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве, который зарабатывал на обманах через Интернет и по телефону. Мужчина получил деньги на торговле «призрачным» автомобилем, а также «развёл» на деньги пенсионерку, прикинувшись её родственником. Фигурант уголовного дела начал сотрудничать со следствием и во всём признался.

По данным пресс-службы управления МВД России по краю, злоумышленник разместил на популярном сайте объявление о продаже подержанного кроссовера по демократичной цене. На предложение откликнулся хабаровчанин. Фигурант в разговоре подчеркнул, что автомобиль находится в очень хорошем состоянии. Он сказал, что объявление пользуется спросом и что для того, чтобы получить преимущество, покупатель должен перевести предоплату — 70 тысяч рублей. Потерпевший перечислил деньги, а потом обнаружил, что объявление с сайта удалили, а «владелец» машины перестал выходить на связь.

Другого жителя Хабаровска мужчина обманул по телефону. Путём случайного набора он позвонил горожанке, которая в это время проходила курс лечения в стационаре. Подозреваемый представился её родственником и сказал, что серьёзно нарушил правила дорожного движения и что ответственности можно избежать, если заплатить. Поверив мужчине, заявительница перевела 15 тысяч рублей, а потом поняла, что стала жертвой обмана.

Подобные случаи регулярно происходят в регионе. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жительница краевой столицы перевела своему «сыну» 110 тысяч рублей, чтобы помочь ему избежать уголовной ответственности: тот якобы устроил ДТП, в котором были пострадавшие. А пенсионерка из Комсомольска-на-Амуре поверила мошеннику, который представился её внуком. Почти сразу после звонка в квартиру женщины пришёл неизвестный, и та отдала ему 240 тысяч рублей.

 
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