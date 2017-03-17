В Хабаровске вслед за нефтяным пятном "всплыло" административное дело

По факту разлива нефтепродуктов на берегу Амура в дальневосточной столице возбудили административное дело. Этим занялся департамент Росприроднадзора в ДФО. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», огромное нефтяное пятно обнаружили 14 марта в районе пляжа недалеко от ТЭЦ-2. Местные жители, обеспокоенные его появлением в реке Амур, связались с представителями регионального отделения Общественного народного фронта. В Росприроднадзоре провели лабораторные исследования проб и одновременно пытались определить, на кого возложить обязанность устранить стометровое пятно. Тем временем сотрудники хабаровского центра «Экоспас» 15 марта приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Амура. Спасатели установили боновые заграждения в двух местах и откачивали с поверхности воды маслянистую субстанцию.

«По указанному адресу обнаружен излив из ливневого коллектора талых вод серого цвета, почва по береговой полосе на протяжении 100 метров имеет признаки загрязнения нефтепродуктами. Рядом с коллектором на граничащем с ТЭЦ-2 земельном участке обнаружен выход из-под земли нефтезагрязнённых вод. <…> Департаментом возбуждено административное производство», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, по информации департамента Росприроднадзора по Дальнему Востоку, руководство АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» организовало работы по локализации и ликвидации загрязнения.