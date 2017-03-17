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Хабаровск примет финал юношеского первенства России по хоккею

Хабаровск примет финал юношеского первенства России по хоккею
Соревнования пройдут в течение недели в спортивном комплексе "Амур"
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: 2005finalsdv.ru; pixabay.com

В конце марта лёд спортивного комплекса «Амур» в дальневосточной столице станет площадкой для сражений юных хоккеистов со всех концов России. В Хабаровске с 23 по 30 марта пройдут финальные матчи первенства России по этому виду спорта среди юношей 2005 года рождения.

В турнире участвуют восемь команд. Две из них представляют хоккейную школу «Амур» и выступают за краевой центр. Кроме этого, в город бороться за звание лидера приедут новосибирская «Сибирь», «Металлург» и «ДЮСШ-Металлург» из Новокузнецка, «Штурм» (рабочий посёлок Чик), красноярский «Сокол» и «Кристалл» из Бердска.

Хабаровская команда «Амур» была сформирована в 2009 году. Сейчас её наставниками выступают Александр Мерзенюк и Юрий Филатов. Юные спортсмены участвовали в десятом турнире «Кубок Газпромнефти», где заняли 12-е место в восточной группе. Среди выпускников команды — Вячеслав Литовченко, который играет сейчас за хабаровский «Амур» в КХЛ. Ещё один воспитанник школы — Артём Зуб. Защитник сначала выступал за «тигров», а теперь продолжает карьеру в питерском СКА. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», его контракт обошёлся «армейцам» в рекордную сумму.


 

Первые встречи хоккеистов и парад открытия финала первенства России запланированы на 23 марта. После этого ежедневно, исключая 27 марта, на льду спортивного комплекса «Амур» пройдёт по четыре матча между командами-участниками. Финальные игры и парад, посвящённый закрытию турнира, состоятся 30 марта.

 
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