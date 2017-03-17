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Больного юношу врачи признали годным к службе в Хабаровском крае

Больного юношу врачи признали годным к службе в Хабаровском крае
Нарушения прав призывников в Солнечной районной больнице находят не в первый раз
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: социальные сети

Прокуратура Хабаровского края в очередной раз выявила нарушения законодательства в Солнечной районной больнице в части организации и проведения медицинской комиссии для призывников на военную службу. Молодого человека, больного эпилепсией, врачи учреждения признали годным к несению службы в вооружённых силах и отправили на сборный пункт. Однако юноша всё же вернулся домой: военные медики обнаружили у призывника хроническое неврологическое заболевание и приняли единственное верное в сложившейся ситуации решение — комиссовать.

«Необоснованный призыв гражданина на военную службу нарушил его права и законные интересы, повлёк снижение авторитета призывных комиссий и необоснованные расходы министерства обороны Российской Федерации на призыв, дополнительное медицинское обследование и возвращение гражданина к месту призыва. Аналогичные нарушения в деятельности Солнечной районной больницы выявлялись прокурором Солнечного района Хабаровского края в 2015 году», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе», молодые люди призывного возраста обязаны пройти первичное медицинское освидетельствование на военно-врачебной комиссии, в состав которой входят гражданские специалисты. Заключение о состоянии здоровья и годности к службе дают на основании выписок из амбулаторных карт, результатов пройденных анализов и осмотров при ВВК (военно-врачебная комиссия — прим. ред.). В результате прокурорской проверки по факту призыва больного молодого человека выяснилось, что юноша предоставлял документы, подтверждающие наличие у него хронического заболевания, исключающего прохождение службы в армии.

«Однако врачи краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Солнечная районная больница» недооценили сведения о наличии у одного из призывников такого заболевания, препятствующего прохождению службы, как эпилепсия. В результате, гражданин был признан годным к военной службе и направлен на сборный пункт военного комиссариата Хабаровского края, откуда возращён как не подлежащий призыву по состоянию здоровья», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В региональное министерство здравоохранения заместитель прокурора внёс представление с требованием о принятии мер к недопущению нарушений прав граждан, подлежащих призыву на военную службу, и привлечь заместителя главного врача Солнечной районной больницы, ответственного за организацию и проведение ВВК, к дисциплинарной ответственности. Также специалисты краевого Минздрава провели обучающие семинары для врачей по теме «Вопросы медицинского освидетельствования лиц призывного возраста» и разработали план по устранению недостатков проведения освидетельствования призывников.

 
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