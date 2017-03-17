Микрорайон Таёжный в Комсомольске не выводят из коммунальных проблем

В Комсомольске-на-Амуре жители 14 домов офицерского состава в микрорайоне Таёжный продолжают решать свои коммунальные проблемы самостоятельно. Здания передали на баланс муниципалитета вместе с многочисленными нарушениями и нерешёнными задачами. В некоторых домах нет холодной воды — семьям приходится остужать кипяток во всех возможных ёмкостях.

«Тазы, вёдра, чайники, лейки… У нас тут всё забито, всё остывает», — сообщил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» местный житель Константин Хабиберьянов.

Пока идёт процесс передачи военного городка на бумаге, коммунальные проблемы должна решать подрядная организация Минобороны. Её руководство сообщило, что с 6 марта за вопросы подачи воды в микрорайон Таёжный отвечает Горводоканал, но там советуют обратиться к военным коммунальщикам.

А у местного жителя Владимира Вальчука, чья квартира находится на последнем этаже, холодной воды с избытком. В крыше огромная дыра, которую коммунальщики прикрыли плёнкой, не спасающей от дождей и таяния снега.

«Вот, я в сапогах и хожу по квартире. Иначе нельзя», — пожаловался Владимир Вальчук.

Подобных проблем в бывших домах Минобороны насчитали множество. Сейчас там проживает почти тысяча человек, и все они надеются, что со сменой собственника жилого фонда его начнут приводить в порядок. Но это будет не раньше чем через месяц.

«Мы уже разместили на официальном сайте информацию об объявлении конкурса на право управления посёлком Таёжный. 13 апреля будет провёден конкурс по выбору компании, и 15-16 апреля она приступит к работе», — рассказал начальник Центрального округа Комсомольска-на-Амуре Виктор Рулев.

О том, что министерство обороны России готовится «избавиться» от части квартир военного городка, РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ещё в сентябре. Но только 1 марта стало известно о подписании необходимых документов. Структуры военного ведомства, отвечающие за объекты недвижимости, в течение почти двух лет не оплачивали взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов Таёжного. С сентября 2014 по апрель 2016 года региональный Фонд капремонта начислил ведомству почти 686 тысяч рублей, а в ответ получил только пять с половиной тысяч.