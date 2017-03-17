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Китайская корпорация хочет перегружать в Совгавани сжиженный газ

Китайская корпорация хочет перегружать в Совгавани сжиженный газ
Проект рассматривают для воплощения на условиях резидента свободного порта
16 минут назад
Экономика | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Советской Гавани компания из КНР планирует построить перегрузочный комплекс сжиженных углеводородных газов. Представители корпорации из Поднебесной уже провели в Хабаровске первые переговоры с экспертами краевого агентства инвестиций и развития.

Проект привлёк внимание компании China Communications Construction Company после презентации в Пекине. Китайская корпорация предложила сотрудничество российскому инициатору проекта — ООО «Дальневосточная газовая компания».

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы совместного строительства порта в районе Советской Гавани для поставки газа в Юго-Восточную Азию. Грузооборот будущего терминала оценивают в миллион тонн в год. Объём финансирования строительных работ составит до 270 миллионов долларов. Потенциально данный проект может претендовать на статус резидента свободного порта, если на территории Советско-Гаванского района утвердят такой режим.

По итогам встречи в Хабаровске представители China Communications Construction Company отметили, что могут стать соинвесторами в данном проекте. Китайская госкорпорация специализируется на строительстве объектов транспортной инфраструктуры и является одним из мировых лидеров в области проектирования и строительства портов, портового оборудования, дноуглубления, проектирования и строительства жилой и коммерческой недвижимости, автодорог и мостов, железных дорог, метро, аэропортов.

СССС имеет опыт реализации проектов в 120 странах мира. Представительства компании открыты в 97 странах, в том числе и в России. В частности, компания построила самый длинный в мире морской мост Ханчжоу Бэй длиной в 36 километров и самые большие в мире шлюзовые ворота для порта Антверпен (Бельгия). Компания из Поднебесной работала и с Россией — в строительстве портового терминала и причала в Санкт-Петербурге.Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

 
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