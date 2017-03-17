В погоне за чистотой жительница Амурска решилась на кражу

В Амурске оперативники задержали 34-летнюю местную жительницу. Женщина в прошлом уже имела проблемы с законом, а на этот раз совершила кражу. Она обворовала торговый павильон.

В дежурную часть районного отдела полиции обратилась индивидуальный предприниматель. Она сообщила, что неизвестный похитил из принадлежащей ей торговой точки бытовую химию общей стоимостью более 12 тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали для выяснения обстоятельств безработную, ранее судимую 34-летнюю жительницу Амурска. Они выяснили, что продавец торговой точки ненадолго отлучилась из зала. Этим и воспользовалась злоумышленница. Похитив оставленный без присмотра товар, подозреваемая скрылась. С её слов, бытовую химию она планировала продать, а вырученные деньги — потратить на личные нужды.

«В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли при обыске в квартире злоумышленницы и вернули владелице торгового павильона», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.