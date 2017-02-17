Картина дня в Хабаровском крае: "день жестянщика" и рисунки "гектара"

Сегодня ночью Хабаровск вновь замело снегом. Осадки продолжились и утром, а «приятные» впечатления от погоды подкрепил юго-западный ветер. В дальневосточную столицу в третий раз за эту зиму пришёл «день жестянщика»: за прошедшие сутки в городе случилось 73 дорожно-транспортных происшествия. Виновником самой тяжёлой аварии стал водитель, который выехал на «встречку» и врезался в движущийся автомобиль. Все, кто находился в салоне Toyota Platz, получили травмы. Самого младшего пассажира 2013 года рождения и вовсе пришлось госпитализировать. Водителя отправили в спецприёмник до тех пор, пока суд не изберёт ему меру пресечения.

Хабаровская хоккейная команда «Амур» порадовала своих поклонников победой над подмосковным «Витязем». Встреча перетекла в овертайм, в котором лучшего определить не удалось. Решающую шайбу «тигры» забросили в серии буллитов: в противостоянии двух финских голкиперов одержал верх Юха Метсола.

В любительском спорте тоже есть новости. Каюры из дальневосточной столицы отправились за новыми победами в Приморье. Они будут бороться с местными спортсменами за медали краевого чемпионата по снежным дисциплинам ездового спорта «Восток России-2017». Скоро новостями с соревнований наполнятся не только ленты информагентств, но и Instagram: одна из самых популярных среди хабаровчан ездовых собак — самоед Беляш — тоже будет участвовать в гонках.

В муниципальном пассажирском автотранспортном предприятии, тем временем, происходят менее приятные события. Под сокращения попали 35 человек, большинство из них — авторемонтники. Этот неизбежный процесс продолжится до тех пор, пока не ликвидируется структура муниципального пассажирского транспорта. Сотрудникам ХПАТП № 1 городские власти обещали, что переведут их на работу в новое предприятие, но о создании этой структуры людям никто до сих пор ничего не сказал.

Также сегодня выяснились новые подробности по делу «живодёрок»: экспертиза показала, что у них есть садистские наклонности. Девушки всё-таки признали свою вину — правда, лишь на окончательной стадии расследования. Фигурантки рассказали правоохранителям, что им хотелось понять и увидеть, как живое существо испытывает боль. Обвиняемым продлили срок ареста ещё на месяц, до 19 марта.

И напоследок — необычный урок рисования в одной из хабаровских школ. Первоклассникам предложили пофантазировать на тему «Если бы мне дали участок земли». В министерстве образования и науки региона подтвердили, что эта идея может быть частью программы по развитию «дальневосточного гектара». Но, по словам главы краевого Минздрава Аллы Кузнецовой, беседы об этом проекте проводились с учениками старших классов, а для школьников младшего звена такой урок могли инициировать директора образовательных учреждений или сами педагоги. Возможно, после таких уроков у жителей края появятся новые идеи о том, как освоить свой «гектар».