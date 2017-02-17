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В Хабаровске 102-летний горожанин чуть не взорвал многоэтажку

В Хабаровске 102-летний горожанин чуть не взорвал многоэтажку
Соседи пожилого мужчины вовремя почувствовали запах газа
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Пожилой хабаровчанин едва не стал причиной взрыва газа в жилом доме в Индустриальном районе. Мужчина забыл закрыть кран духового шкафа. Едкий запах вовремя почувствовали соседи старика. Они вызвали аварийную бригаду и МЧС.

Специалисты обследовали подъезд и установили источник запаха. Дверь в квартиру была закрыта. Попасть в помещение удалось с помощью техники спасателей. Когда сотрудники экстренных служб вошли в комнату, то увидели, что её хозяин крепко спит. Чтобы подобное происшествие не повторилось вновь, аварийная бригада отключила пенсионеру газовую плиту и установила заглушку на газопровод в квартире.

«К счастью, соседи правильно отреагировали на наличие запаха газа и быстро позвонили в аварийную службу. Работа с одинокими пожилыми людьми по безопасному использованию газа у нас на особом контроле, поскольку мы понимаем, что их возможности ограничены», — рассказал пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» главный инженер предприятия Андрей Лобанов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в регионе усилили контроль за газовом оборудованием. Инспекторы проверяют оборудование в домах и квартирах. Жильцов, которые уклоняются от заключения договора на техобслуживание и ремонт газового оборудования, а также препятствуют газовикам в проведении рейдов, оштрафуют. 

 
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