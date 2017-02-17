"Лишённик" в Хабаровском крае пытался "купить" полицейского

В Хабаровском крае под суд пойдёт автолюбитель, пытавшийся подкупить сотрудника полиции. Автовладельца, лишенного водительских прав, привлекут к ответственности за дачу взятки и покушение на мелкое взяточничество

По версии следствия, 23 ноября 2016 года обвиняемый ехал на своей личной машине по территории Николаевска-на-Амуре. Сотрудники ДПС остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Мужчина сообщил, что его лишили прав до 2019 года за езду в состоянии наркотического опьянения.

Нарушителя доставили в отделении полиции, где он предложил стражам правопорядка не привлекать его к уголовной ответственности взамен на вознаграждение. По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, 30-летнего водителя предупредили о незаконности его действий. Несмотря на это, обвиняемый передал начальнику районного отдела полиции десять тысяч рублей, а затем две тысячи рублей одному из инспекторов. Однако от наказания его это не спасло, теперь ему грозит срок. В ходе следствия мужчина дал признательные показания, раскаялся.

Похожий случай произошел в Хабаровском крае в сентябре 2016 года. Как писало РИА «Восток-Медиа», водитель попытался дать взятку полицейским после того, как они нашли в автомобиле рыбу и икру лососёвых пород. Стражам правопорядка уроженец Таджикистана предложил семь тысяч рублей.