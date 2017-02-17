Экспертиза выявила у хабаровских "живодёрок" садистские наклонности

Центральный районный суд Хабаровска продлил арест двум местным «живодёркам». Мера пресечения будет действовать до 19 марта. Уже на окончательной стадии следствия обвиняемые признали свою вину.

«Центральным районным судом города Хабаровска был продлён срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. По 19 марта 2017 года девушки будут находиться в СИЗО № 1», — сообщила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» помощник председателя Центрального районного суда Хабаровска Анна Карпенко.

По словам девушек, им хотелось понять и увидеть, как живое существо испытывает боль. По данным прокуратуры, «живодёрки» начали с птенцов, затем были голуби, собаки и кошки, а после они перешли на людей. Проведённая комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что у обвиняемых есть садистские наклонности.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в краевом центре завершилось расследование дела двух «живодёрок», которых пользователи Интернета обвинили в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, которое направила всем сторонам дела. Экспертиза показала, что у подозреваемых нет проблем с психикой и они вменяемы.