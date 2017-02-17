В Хабаровске проведут параллельную гонку для любителей автоспорта

В Хабаровске состоится параллельная гонка под названием Ice Burn. Она пройдёт в субботу, 18 февраля, на территории «Заимки». Отличие такого вида соревнования от остальных заключается в том, что в одном заезде участвуют два водителя, которые состязаются между собой. Побеждает тот, кто пересекает финишную черту раньше. Обычно такие гонки проводятся по олимпийской системе, то есть навылет. Это значит, что участник выбывает из турнира, если проиграет в заезде.

На гонку может подать заявку любой желающий, у которого есть автомобиль и водительское удостоверение. Всех заявившихся организаторы Ice Burn поделят на три класса. В первом из них будут автомобили с передним приводом. Во втором — с задним. В третий класс попадут автомобили с приводом на две оси.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», объём двигателя не имеет значения, но необходимо учитывать, что поверхность трассы будет состоять в основном изо льда, поэтому от мощности автомобиля будет зависеть не так много. Единственное ограничение у гражданских автомобилей будет в шинах: нельзя использовать шипованную резину с высотой шипа 1,5 миллиметра и более. Все спортивные автомобили пойдут в отдельный класс.

Трасса состоит из двух кругов: малого (800 метров) и большого (1400 метров). После старта два участника едут на разных кругах, а потом меняются дорожками в зоне старта и финиша. Получается, что начинают и заканчивают водители синхронно, но остальное время едут вдали друг от друга.

Сперва все участники проедут квалификацию. Согласно её показателю сформируются пары. Далее пройдут основные заезды навылет. Они начнутся в 12:00. Классы будут чередоваться между собой после каждой стадии. Таким образом, все финалы состоятся в конце мероприятия.