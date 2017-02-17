Прокуроры Хабаровского края нашли 120 нарушений в "Доступной среде"

Прокуратура Хабаровского края обобщила результаты надзорной деятельности в сфере соблюдения программы «Доступная среда» за 2016 год. Выяснилось, что за отчётный период в регионе допустили больше 120 нарушений.

Прокуроры внесли больше 50 представлений, чтобы устранить нарушения законодательства. Проверяющие требовали обеспечить здания социальной значимости пандусами, а в учреждениях культуры, которые показывают кинофильмы, установить оборудованием для прямого или автоматического тифлокомментирования и субтитрирования. Эти требования на объектах удовлетворены.

Чтобы отстоять права инвалидов на доступность учреждений, прокуроры направили 56 исковых заявлений, в том числе для того, чтобы в зданиях появились пандусы, а в больницах — лифты. Также специалисты обратили внимание на те объекты, где нет парковочных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. На сайтах объектов социальной инфраструктуры должны появиться версии для слабовидящих. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, на бездействие администрации дальневосточной столицы в ведомстве отреагировали 11 раз.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», программу «Доступная среда» в Хабаровском крае продлили до 2020 года. Закон призван обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также к местам отдыха. Однако далеко не все учреждения оборудованы даже обычными пандусами.

Чтобы беспрепятственно передвигаться по городу, колясочники создали интерактивную карту. В ней указан подробный маршрут по улицам Хабаровска для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там же отмечены места и заведения, доступные для горожан на колясках.