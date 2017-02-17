Новый резидент ТОСЭР "Комсомольск" займётся производством колбасы

Корпорация развития Дальнего Востока одобрила заявку «Комсомольского мясокомбината» на работу в ТОСЭР. Инвестор планирует наладить производство колбасных изделий и других мясных продуктов на площадке «Парус». В ближайшее время компания получит официальный статус резидента.

На первом этапе инвестор планирует вложить 314 миллионов рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 500 миллионов. Производители будут использовать свинину, говядину и мясо птицы. По информации пресс-службы регионального правительства, на первом этапе предприятие будет поставлять продукцию торговые сети и магазины Хабаровского края. В дальнейшем инвестор планирует обеспечить колбасой и иными мясными изделиями другие территории Дальнего Востока. Для этого инвестор намерен постепенно наращивать объёмы переработки — до 3,5 тысячи тонн в год.

«К работам планируем приступить во второй половине 2017 года. Сейчас просчитываем различные варианты проекта, включающие строительство отдельного производственного предприятия и реконструкцию помещения, где ранее размещалось аналогичное производство», — рассказал генеральный директор предприятия Игорь Басов.

Накануне статус резидента ТОСЭР «Комсомольск» получила компания «АКОР Инструмент». Инвестор планирует запустить завод по изготовлению и восстановлению твердосплавного металлорежущего инструмента и корпусов для фрез. Проект с объёмом инвестиций 674,7 миллиона рублей позволит создать около 80 рабочих мест, а его реализация поможет сформировать производственный кластер по выпуску запчастей для самолётостроения в Хабаровском крае.