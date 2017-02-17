Банду из Хабаровска осудили за угоны автомобилей и кражи

В Хабаровске вынесли приговор по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей. Они промышляли в дальневосточной столице кражами чужого имущества. Общий ущерб от их преступлений составил около одного миллиона 300 тысяч рублей. Следователи доказали причастность молодых людей к 12 эпизодам краж.

Установлено, что пятеро жителей Индустриального района города, которые были давно знакомы между собой, в феврале-марте 2016 года совершили несколько краж потерпевших. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из двора дома по улице Суворова злоумышленники похитили автомобиль стоимостью 350 тысяч рублей. Иномарку подозреваемые отогнали в арендованный гараж, разобрали и продали по запчастям.

Самое крупное преступление молодые люди совершили через несколько дней в пригородном селе Матвеевка. Подозреваемые взломали металлические ворота одного из гаражей и похитили вещи владельца бокса вместе со стоявшим там внедорожником. Их добычей стали автомобильные инструменты, туристические принадлежности и набор удочек. Убытки потерпевшего составили около 430 тысяч рублей. Когда парни поняли, что продать автомобиль не получится, они бросили его в одном из садоводческих товариществ.

Со слов фигурантов, объекты для краж они выбирали спонтанно. Кроме машин, злоумышленники похищали автоагрегаты, например, аккумуляторы. Также они украли платёжный терминал из небольшого магазина на переулке Трамвайном. Когда они увезли устройство за город, то вскрыли его корпус и кассету с деньгами, после чего присвоили себе около семи тысяч рублей. А на улице Кубяка фигуранты вскрыли приглянувшийся им гаражный бокс и похитили оттуда чипсы, шоколад и консервированные овощи.

Правоохранители установили личности и задержали четверых подозреваемых. Пятый участник группы, когда понял, что скрываться бессмысленно, сам пришёл в правоохранительные органы. Обвиняемым сейчас от 22 до 26 лет. Четверо из них раньше привлекались к уголовной ответственности. Свою вину злоумышленники признали в полном объёме и написали явки с повинной.

Решением Индустриального районного суда Хабаровска, в зависимости от роли каждого, подсудимым назначили наказание от трёх лет и 11 месяцев до четырёх лет и девяти месяцев заключения. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.