Глава Фонда ЖКХ поощрит лучший дом Хабаровска

Генеральный директор госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин 20 февраля приедет в Хабаровский край с рабочей поездкой. Он оценит ход выполнения региональных программ по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилья, а также вместе с главой региона примет участие в церемонии присвоения таблички дому образцового содержания на улице Лазо, 13. Эта многоэтажка — пример успешного внедрения энергоэффективных технологий в крае.

По информации пресс-службы регионального правительства, глава Фонда посетит также завод по выпуску полиэтиленовых труб. Производство расположено на промышленной площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». Мощность предприятия — больше 15 тысяч тонн труб и фитингов в год. Продукцию активно используют в Хабаровском крае при ремонте коммунальных сетей.

Константин Цицин посещал регион в ноябре прошлого года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» тогда глава Фонда приехал в Комсомольск-на-Амуре. Он осмотрел несколько домов для граждан, которых переселили из аварийного и ветхого жилья. В дальневосточной столице Константин Цицин обсудил с Вячеславом Шпортом реализацию проекта модернизации системы водоотведения в посёлке Переяславка.