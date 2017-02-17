В Хабаровске выращивают больше десяти тысяч тюльпанов к 8 марта

Больше десяти тысяч голландских тюльпанов выращивают в хабаровском «Горзеленстрое» к Международному женскому дню. Муниципальные садоводы отмечают, что местные цветы будут больше, красивее и ароматнее привезённых.

В октябре прошлого года клубни при определённой температуре высадили в землю. Несколько месяцев они лежали в тёмном и холодном помещении. А недавно их перенесли в тёплое место, где они начали прорастать. Большие красивые бутоны распустятся как раз в начале марта.

«Мы посадили голландские тюльпаны. Размер бокала составит четыре-пять сантиметров. Они будут разных расцветок: жёлтые, красные, белые, пурпурные, розовые, сиреневые, красно-жёлтые и бело-красные. Стоимость одного цветка составит 70 рублей — это средняя цена по городу», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора МУП «Горзеленстрой» по коммерческим вопросам Юрий Нагорный.

Сотрудники предприятия отмечают, что привезённые из других стран тюльпаны теряют по дороге свежесть и яркость. Местные цветы будут выглядеть красивее, дольше простоят и порадуют ещё и приятным сладким ароматом. «Горзеленстрой» уже начал принимать заявки от хабаровчан и реализовал 60 процентов продукции.