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Идеи о "ДВ-гектаре" предложили сгенерировать хабаровским первоклашкам

Идеи о "ДВ-гектаре" предложили сгенерировать хабаровским первоклашкам
На уроке они делали рисунки на тему "Если бы мне дали участок земли"
21 минуту назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Пофантазировать о том, что можно сделать с «дальневосточным гектаром», предложили первоклассникам Хабаровского края. В социальной сети Instagram появилось фото, на котором неизвестные запечатлели классную доску в кабинете одной из школ регионального центра. Судя по этой записи, вчера, 16 февраля, педагог предложил ученикам выполнить рисунки на тему «Если бы мне дали участок земли».

«Это нормально в 1-м классе? Варианты "на кладбище" не предлагать», — прокомментировал фото автор поста cho_pic.

В министерстве образования и науки Хабаровского края подтвердили, что эта идея может быть частью программы по развитию «дальневосточного гектара». Однако беседы о бесплатном участке земли педагоги проводили с учениками старших классов, а для школьников младшего звена такой урок могли инициировать директора образовательных учреждений или сами педагоги.

«Возрастных ограничений мы не ставили. Если школьники пообщаются с родителями родители, может, тоже призадумаются. То есть задача состоит в поддержании социальной инициативы в крае. Мы проводили со старшеклассниками беседы, материалы отдали в школы. Не вижу никакой сложности в том, чтобы ребёнок пофантазировал в эту сторону. Мы ведь предлагаем, к примеру, сделать рисунки на тему «Спаси лес от огня» — тоже не совсем детская тема, однако ребятам это полезно», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» глава регионального Минобра Алла Кузнецова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в образовательных учреждениях запустили проект «Развивай свой гектар». Его инициаторы считают, что подростки, которым рассказали о процедуре выбора бесплатного земельного надела, смогут убедить своих родителей в необходимости подать заявку на участок и организовать на нём своё дело. Первой площадкой для рекламы «гектара» среди подростков стал Краевой центр образования.

К одной из инициатив, предложенных для популяризации проекта, привлекли местных художников. Сначала в регионе выпустили специальную коллекцию календарей с картинами местных живописцев, которые призывают жителей региона взять свой гектар. Позже отделение Творческого союза художников России совместно с общественной молодёжной палатой при краевой Законодательной Думе организовало выставку «Арт ДВ-гектар».Первоначально организаторы рассчитывали показать более 20 работ, но на выставке можно было увидеть лишь 19.

 
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