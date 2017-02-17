В "СКА-Хабаровск" вернулся украинский полузащитник

Полузащитник Денис Дедечко вернулся в «СКА-Хабаровск». Сегодня футбольный клуб из дальневосточной столицы подписал новое соглашение с 29-летним игроком. По контракту украинский спортсмен будет выступать за «армейцев» в сезоне 2016-2017.

В осенней части первенства ФНЛ хавбек уже провёл в составе хабаровчан 20 матчей, забил один мяч и сделал две результативных передачи. В конце ноября Денис Дедечко покинул «СКА-Хабаровск», а в январе этого отправился на просмотр в махачкалинский «Анжи». В составе этой команды он сыграл в нескольких товарищеских матчах, но контракт с клубом Премьер-лиги не получил.

Как сообщает пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск», в феврале клуб из дальневосточной столицы предложил полузащитнику вернуться на берега Амура. Сейчас он находится с командой на Кипре и участвует в розыгрыше Кубка ФНЛ. РИА «Восток-Медиа» писало, что в матче с саранской «Мордовией» хавбек отметился голом.

Недавно главный тренер хабаровского клуба Андрей Гордеев заявлял, что вскоре к «армейцам» присоединятся и другие новички. Для них наставник выдвинул свои требования. Пока же помимо вернувшегося Дениса Дедечко в состав «красно-синих» влились полузащитники Артур Рылов и Максим Астафьев.