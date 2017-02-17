Пересменка охранников банка в Совгавани чуть не закончилась выстрелами

Сегодня пятница, 17 февраля 2017 года, 14:18
Баба Валя попросила Жириновского погонять "мышей" в Госдуме
Баба Валя попросила Жириновского погонять "мышей" в Госдуме
Хабаровских перевозчиков накрыла вторая волна сокращений
Хабаровских перевозчиков накрыла вторая волна сокращений
Хабаровские каюры поборются в Приморье за медали "Востока России"
Хабаровские каюры поборются в Приморье за медали "Востока России"
Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца
Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца
"День жестянщика" продолжается: в Хабаровске за сутки произошло 73 ДТП
"День жестянщика" продолжается: в Хабаровске за сутки произошло 73 ДТП
Регионы:


Популярное
вчера, 16:38
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 18:16
Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
вчера, 15:02
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
сегодня, 09:31
Во Владивостоке стартовал зимний ЛГБТ-фестиваль
сегодня, 07:00
Зима не отступает: на Приморье идёт метель
вчера, 16:15
Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
вчера, 17:51
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
вчера, 19:46
В гордуме Владивостока произошла замена
сегодня, 12:43
Гендиректор ХК "Адмирал" будет носить передачки жене ещё 4 месяца
сегодня, 08:22
Энергетики оставят без света десятки домов Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 16:38
17

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 17:51
16

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
вчера, 19:46
15

В гордуме Владивостока произошла замена
вчера, 15:02
14

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
вчера, 18:16
8

Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
вчера, 16:15
6

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
вчера, 18:44
2

Приморские депутаты намерены снять напряжение по ОДН
вчера, 17:20
2

В Хабаровске продавец овощного киоска торговала насваем
вчера, 19:38
1

В Приморье разработают концепцию центра для детей-аутистов
сегодня, 10:47
1

В Находке самосвал с углём протаранил легковушку
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке сегодня, 11:35
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке сегодня, 08:11
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 450



Система Orphus

Пересменка охранников банка в Совгавани чуть не закончилась выстрелами

Пересменка охранников банка в Совгавани чуть не закончилась выстрелами
Каждый раз им приходилось разряжать и собирать пистолеты в туалете учреждения
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Советской Гавани в одном из банков сотрудники частного охранного предприятия во время пересменки каждый день были вынуждены разряжать и собирать боевые пистолеты в туалете, куда в любой момент могли зайти сотрудники или клиенты. Это происходило и в коридорах, где постоянно находились люди. Некоторые охранники каждую смену боялись, что их карьера закончится скамьёй подсудимых. Одна из сотрудниц ЧОП, проработав так три месяца, написала заявление об увольнении.

«В мобильной группе тоже оружие передаётся либо в машине, либо где-нибудь. Предпринимать они ничего не хотят, а это всё-таки оружие. И мало ли какие случаи могут произойти», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» бывшая сотрудница охранного предприятия Юлия Кругликова.

В соответствии с приказами МВД и постановлением правительства России, сотрудники ЧОП могут сдавать пистолеты после смены двумя способами: либо в оружейной комнате, где они хранятся в сейфе, либо на самом объекте. Во втором случае для этого должно быть предусмотрено закрытое от посторонних место. В банке сложившуюся ситуацию прокомментировали немногословно.

«В случае подтверждения фактов нарушений и несоответствия требованиям, исполнителям направляется претензия, при повторных случаях нарушений происходит расторжение договора», — сообщили в учреждении в ответ на официальный запрос.

В охранной компании считают, что убывшая сотрудница пытается таким способом отомстить за увольнение. На самом деле специально оборудованное место в банке существует — об этом заверил заместитель директора охранного предприятия Сергей Качан. Однако у руководства краевого лицензионного центра остались вопросы по инциденту.

«Налицо нарушение руководством предприятия и самим юридическим лицом требований законодательства об оружии, соответственно, это грозит составлением административного протокола», — прокомментировал заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Хабаровскому краю Дмитрий Кузнецов.

В случае, если правоохранителям удастся доказать наличие нарушений, охранному предприятию грозит штраф до полумиллиона рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru