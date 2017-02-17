Пересменка охранников банка в Совгавани чуть не закончилась выстрелами

Каждый раз им приходилось разряжать и собирать пистолеты в туалете учреждения

В Советской Гавани в одном из банков сотрудники частного охранного предприятия во время пересменки каждый день были вынуждены разряжать и собирать боевые пистолеты в туалете, куда в любой момент могли зайти сотрудники или клиенты. Это происходило и в коридорах, где постоянно находились люди. Некоторые охранники каждую смену боялись, что их карьера закончится скамьёй подсудимых. Одна из сотрудниц ЧОП, проработав так три месяца, написала заявление об увольнении.

«В мобильной группе тоже оружие передаётся либо в машине, либо где-нибудь. Предпринимать они ничего не хотят, а это всё-таки оружие. И мало ли какие случаи могут произойти», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» бывшая сотрудница охранного предприятия Юлия Кругликова.

В соответствии с приказами МВД и постановлением правительства России, сотрудники ЧОП могут сдавать пистолеты после смены двумя способами: либо в оружейной комнате, где они хранятся в сейфе, либо на самом объекте. Во втором случае для этого должно быть предусмотрено закрытое от посторонних место. В банке сложившуюся ситуацию прокомментировали немногословно.

«В случае подтверждения фактов нарушений и несоответствия требованиям, исполнителям направляется претензия, при повторных случаях нарушений происходит расторжение договора», — сообщили в учреждении в ответ на официальный запрос.

В охранной компании считают, что убывшая сотрудница пытается таким способом отомстить за увольнение. На самом деле специально оборудованное место в банке существует — об этом заверил заместитель директора охранного предприятия Сергей Качан. Однако у руководства краевого лицензионного центра остались вопросы по инциденту.

«Налицо нарушение руководством предприятия и самим юридическим лицом требований законодательства об оружии, соответственно, это грозит составлением административного протокола», — прокомментировал заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Хабаровскому краю Дмитрий Кузнецов.

В случае, если правоохранителям удастся доказать наличие нарушений, охранному предприятию грозит штраф до полумиллиона рублей.