Хабаровских перевозчиков накрыла вторая волна сокращений

Весь личный состав муниципального пассажирского автотранспортного предприятия получил уведомления о сокращении. В итоге в автопарке решили оставить без работы 35 человек. Большинство из них — авторемонтники. Кондукторам пока сохранили ставки, но лишили заработка нескольких водителей.

Это вторые «письма счастья» для работников городского автопарка. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в августе прошлого года больше тысячи сотрудников оказались на грани увольнения. Однако тогда процедуру сокращения не провели, поэтому в феврале вновь «обрадовали» специалистов.

«Это неизбежный процесс, который продолжится до тех пор, пока не ликвидируется структура муниципального пассажирского транспорта. Кто-то и зачем-то преследует такую цель. Сейчас пошли на смену коммерческие перевозчики, им отдают наши маршруты и графики, из-за этого объём нашей работы сокращается», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель первичной профсоюзной организации ХПАТП № 1 Василий Остапенко.

Профсоюзы обращались к депутатам краевой Думы, представителям городской администрации, а также к депутату Госдумы Сергею Фургалу. Перевозчики просили помощи в спасении предприятия, но ответов так и не получили.

«Предприятие находится в конкурсном производстве, нам повесили 300 миллионов долгов, хотя коллектив в этом не виноват. Виноваты структуры, которые довели всё до такого состояния», — отметил Василий Остапенко.

Сотрудникам ХПАТП № 1 городские власти обещали, что переведут их на работу в новое предприятие, однако работники предприятия остаются в обанкротившейся организации, а о создании новой им никто до сих пор ничего не сказал.