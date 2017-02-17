В Хабаровском крае спасателям пришлось выезжать на четыре аварии

Сотрудники МЧС вытащили из кювета две "легковушки" и вернули на трассу два лесовоза

За прошедшие сутки в Хабаровском крае из-за снегопада сильно ухудшилась ситуациях на дорогах. В регионе произошло четыре ДТП, в которых водители не смогли справиться с последствиями сами, без помощи спасателей.

Так, 16 февраля около 19 часов дежурному по Амурскому спасательному центру МЧС России поступили данные о том, что на 54-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск водитель пустого лесовоза не справился с управлением и съехал с трассы. Как сообщает пресс-служба ведомства, на место происшествия направили аварийно-спасательную машину, и специалисты при помощи буксировочного троса вернули грузовик на дорогу. На другом участке в 20:40 легковой автомобиль занесло, и он наехал на дорожное ограждение. Транспортное средство также пришлось возвращать на дорогу с помощью спасателей. В обоих случаях ни люди, ни техника не пострадали.









А сегодня ночью, 17 февраля, в 1:40 появилась информация о том, что на 49-м километре Хабаровского района (в селе Таёжном) опрокинулся гружёный лесовоз. Спасатели оказали помощь попавшему в ДТП автолюбителю, а затем вернули слетевший в кювет прицеп на дорожное полотно. Специалистам даже пришлось несколько раз перекрывать трассу. Пострадавших в этой аварии нет.





Ближе к 8 часам утра на 32-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре перевернулся микроавтобус. Водитель не справился с управлением, автомобиль слетел в кювет и опрокинулся на бок. По счастливой случайности шофёр отделался лишь лёгким испугом.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в край в третий раз за эту зиму пришёл «день жестянщика». Всего в регионе за сутки инспекторы оформили восемь происшествий с пострадавшими и 56 аварий с материальным ущербом.