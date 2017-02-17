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"День жестянщика" продолжается: в Хабаровске за сутки произошло 73 ДТП

"День жестянщика" продолжается: в Хабаровске за сутки произошло 73 ДТП
Виновника аварии с четырьмя пострадавшими отправили в спецприёмник
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточную столицу в третий раз за текущую зиму пришёл «день жестянщика». За прошедшие сутки в Хабаровске случилось 73 дорожно-транспортных происшествия. Причиной большинства из них стали погодные условия, из-за которых на дорогах образовались снежный накат и наледь.

«В черте города случилось три ДТП с семью пострадавшими, из них четверо — несовершеннолетние. Два ребёнка пострадали в одной аварии», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Александр Баранов.

Авария с двумя пострадавшими детьми произошла на улице Карла Маркса. В этом происшествии травмировались и взрослые. Водитель Toyota Platz ехал со стороны улицы Выборгской в сторону Окружной, на скользком участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он «встретился» с Toyota Corolla.

«У ребёнка 2008 года рождения врачи диагностировали ушиб области левого тазобедренного сустава, левого бедра, обширную мышечную гематому левого бедра. Его госпитализировали. У ребёнка 2013 года рождения — ушиб мягких тканей, закрытая травма живота, после обращения в травмпункт он лечится амбулаторно. У водителя — ушиб мягких тканей правой голени, у ещё одного пассажира того же года рождения — ушиб поясницы. Водитель на момент аварии был трезв. На него завели дело об административном правонарушении. Виновника ДТП поместили в спецприёмник до избрания меры пресечения судом», — рассказал корреспонденту агентства сотрудник отдела пропаганды региональной ГИБДД Вячеслав Бондарев.

Всего в Хабаровском крае за сутки инспекторы оформили восемь происшествий с пострадавшими и 56 аварий с материальным ущербом.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первый «день жестянщика» нынешней зимой наступил 14 ноября. В тот день с 9 до 11 утра в краевом центре произошло 11 аварий и один наезд на пешехода. 10 февраля за это же время случилось уже 35 ДТП. В течение первой половины дня звонки продолжали поступать каждые несколько минут.

 
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