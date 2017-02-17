В Хабаровске директор автошколы "продавал" профессию водителя

Он выдавал свидетельства о пройденном обучении без экзаменов, а деньги оставлял себе

В дальневосточной столице экс-руководителя автошколы подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Он выдавал хабаровчанам свидетельства о получении профессии водителя. При этом горожане не проходили обязательное обучение и не сдавали экзамены, а деньги за документы платили директору «в карман».

В преступлении 50-летнего бывшего руководителя Федерального автономного учреждения «Хабаровская юношеская автомобильная школа» подозревают следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. По версии правоохранителей, с января по декабрь 2015 года подозреваемый получал от граждан деньги за обучение в автошколе, а взамен выдавал им свидетельства о профессии водителя. При этом люди фактически не обучались и не сдавали внутренний экзамен автошколы. Данные свидетельств о профессии водителя необходимы были для допуска на испытания в ГИБДД, чтобы получить водительское удостоверение.

Следствие установило, что руководитель автошколы не вносил в кассу предприятия вырученные деньги, а оставлял их себе. Таким криминальным способом злоумышленник заработал почти 350 тысяч рублей.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе краевого Следкома.

Бывший директор автошколы проходит подозреваемым по статье Уголовного кодекса России «Злоупотребление должностными полномочиями». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.