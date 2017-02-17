Хабаровские учёные хотят уменьшить число ДТП новой концепцией движения

По их задумке, очагов аварийности на дорогах региона к 2018 году станет вдвое меньше

Учёные Тихоокеанского госуниверситета разработали концепцию безопасности дорожного движения (БДД) для Хабаровского края. В её основу легла интеллектуальная система управления. Разработка позволит к 2018 году уменьшить количество очагов аварийности на дорогах на 50 процентов. На реализацию программы понадобится почти 18 миллиардов рублей. Их выделят из федеральной, краевой и муниципальной казны, а также внебюджетных источников.

Специалисты ТОГУ впервые в России ввели понятие «участники безопасности дорожного движения», прописали их функции и полномочия. Учёные предлагают объединить структуры, связанные с обстановкой на магистралях от обычных автолюбителей до муниципальных, региональных и федеральных властей. Авторы концепции предлагают учитывать места, где часто происходят ДТП, в том числе незначительные, и заставлять водителей снижать там скорость.

Как сообщает «Российская газета», для создания и развития системы безопасности и интеллектуального управления специалисты намерены создать инфраструктуру на основе IT-технологий. В неё войдут системы фотовидеофиксации и весогабаритного контроля, подсистемы позиционирования участников дорожного движения, метеомониторинг, а также наблюдение за состоянием дорог, чего сейчас в России вообще нет. IT-система должна вовремя подать сигнал о возможной опасности, а соответствующая структура — предупредить потенциальных участников ДТП.

За последние три года на дорогах Хабаровского края произошло 60 тысяч столкновений в 16 тысячах мест. Если концепцию примут, к 2018 году количество очагов аварийности в Хабаровском крае должно уменьшиться на 50 процентов, а к 2025-му — на 85. При этом авторы проекта предлагают следить за участками страховым компаниям.

«Чтобы аварию предотвратить, водителя перед рейсом необходимо проинструктировать. У него должна быть маршрутная карта с указанием опасных участков и рекомендуемой скоростью на них. По завершении рейса нужно проанализировать тахограмму — соблюдалась ли положенная скорость. Это, к сожалению, не делается, но такая практика необходима. С обычными водителями будет работать страховая компания как участник системы БДД. Она уже на следующий день получит информацию о нарушении, пригласит виновника и поставит перед выбором: увеличить стоимость страхового полиса или пройти дополнительное обучение в центрах по повышению квалификации. Задача — не штрафовать, а повышать профессиональный уровень вождения», — заявил заместитель председателя общественного совета министерства транспорта и промышленности региона Игорь Пугачёв.

Это не первая «дорожная» разработка учёных ТОГУ. Летом они представили проект новой городской транспортной сети Хабаровска. Как писало РИА «Восток-Медиа», по предложению авторов, в краевой столице закрыли несколько автобусных маршрутов. Споры о необходимости таких мер не утихают до сих пор.