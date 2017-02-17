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Случай нападения собак на комсомольчанку взял под контроль глава УМВД

Случай нападения собак на комсомольчанку взял под контроль глава УМВД
Беременная женщина уже готовит иск в суд
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Случай нападения собак на беременную женщину в Комсомольске-на-Амуре взял под личный контроль глава управления МВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников. Будущая мать провела почти три недели в больнице и теперь намеревается подать иск о возмещении морального и материального вреда.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на комсомольчанку «в положении» напали питбультерьер и стаффордширский терьер. От разъярённых псов будущую маму отбили прохожие, после чего ей пришлось обратиться в больницу. Правоохранители не могут по закону наказать хозяйку псов, которые покусали беременную женщину. В возбуждении уголовного дела женщине отказали: в произошедшем полицейские не усмотрели состава преступления. Однако на теле потерпевшей 33 шва, её ребёнка врачи спасли чудом, и она не намерена сдаваться.

«Ноги после укусов собак очень плохо заживают. Опухают ноги, болят, немеют. Шрамы останутся в любом случае», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» пострадавшая Татьяна Вершинина.

По словам жильцов дома, где живёт хозяйка агрессивных собак, животные не раз нападали на людей. Псов боятся также воспитанники и педагоги расположенного рядом детского сада.

«Страшно! У меня внук ходит постоянно через этот двор в школу! Я поэтому тоже переживаю очень», — поделилась работник детского сада Надежда Козлова.

После резонансного случая соседи почти не видят животных: их выгуливают ночью или рано утром. По словам местных жителей, они безрезультатно жаловались в полицию в течение двух лет. После того, как от собак пострадала беременная, люди собрали десятки подписей под требованием привлечь хозяев к ответственности и тоже получили отказ.

«На сегодня у нас правовой вакуум в этом направлении. То есть, если не зафиксирован факт натравливания животного непосредственно, то, соответственно, привлечение к уголовной или административной ответственности у нас, к сожалению, невозможно. Будем надеяться, что сейчас, после этих трагических последствий, хозяйка собак задумается», — сообщил начальник управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре Евгений Грачёв.

Искать защиты Татьяна Вершинина будет в суде. Уже готовится иск о возмещении морального и материального вреда. Потерпевшая также намерена обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела.

 
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