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Медики ВВО на скорость спасают "раненых" и выносят их с поля боя

Медики ВВО на скорость спасают "раненых" и выносят их с поля боя
Врачи борются за участие в международных армейских играх
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

На полигонах Восточного военного округа началась борьба за участие в международных армейских играх «АРМИ-2017». В ВВО стартовал первый этап конкурса «Военно-медицинская эстафета», в котором медики демонстрируют свой профессионализм.

«В состязаниях принимают участие около 400 фельдшеров и медицинских сестёр из медицинских пунктов соединений и воинских частей общевойсковых объединений ВВО и Тихоокеанского флота. Вместе с медицинским персоналом соревнуются механики-водители санитарной бронетехники», — сообщает агентству «Интерфакс» пресс-служба ВВО.

В ходе конкурса участники спасают жизнь условно раненому военнослужащему, отрабатывают вопросы его поиска и эвакуации с линии огневого соприкосновения с условным противником. Также участникам эстафеты предстоит продемонстрировать своё профессиональное мастерство — им нужно наложить раненому кровоостанавливающий жгут, перенести в безопасное место, наложить первичную давящую повязку и вынести с поля боя. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и мужского, и женского пола.

Кроме того, военные медики покажут навыки в стрельбе из штатного оружия. Победители продолжат борьбу за право участия в «АРМИ-2017». Окружной этап конкурса пройдёт в марте в Хабаровске.

 
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