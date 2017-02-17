Андрей Мартемьянов: Матч "Амура" и "Витязя" был равным

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур» Андрей Мартемьянов после победного матча над подмосковным «Витязем» признался, что команде помог выиграть вратарь Юха Метсола и поблагодарил своих подопечных за интересную игру.

«Хороший был матч, спасибо парням, что не сложили рук при счёте 0:2. Это хороший знак, что бились, что игра была интересной. Не верим в то, что «Витязь» был не мотивирован. Команда показывает очень приличный хоккей, у неё очень сильный вратарь. Игра была равной, у нас вратарь немножко подтащил, и мы забили», — рассказал Андрей Мартемьянов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «Амур» в выездном матче обыграл подмосковный «Витязь», который уже обеспечил себе место в плей-офф. «Тигры» вырвали победу в серии буллитов — 3:2. Голом в матче отметился Вячеслав Литовченко. После игры нападающий признался, что ему бы хотелось забрасывать больше, но он радуется каждой шайбе, отправленной в ворота соперника.

«Неплохо начали, создавали моменты, в первом периоде выглядели лучше, контролировали шайбу и игру. Потом игра выровнялась, пропустили две шайбы — где-то не доглядели, но знали, что есть моменты и их нужно реализовывать. В третьем периоде сделали два быстрых гола, накрутили противника и выиграли по буллитам», — отметил Вячеслав Литовченко.

Следующий матч «тигры» проведут 18 февраля. Встреча с ярославским «Локомотивом» станет для «Амура» заключительной в нынешнем чемпионате.