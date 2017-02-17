Теплицы в Хабаровском районе снабдят клубникой ДФО и Сибирь

В селе Челны Хабаровского района на 800 квадратных метрах раскинулась клубничная плантация. Первую тонну ягоды планируют собрать через полтора месяца, каждый плод величиной с куриное яйцо. Фермеры хотят накормить своей клубникой весь Дальний Восток и отправить крупную партию в Сибирь, где предприниматели уже готовы её закупить.

Аграрии используют ловушки для насекомых с феромонами из Китая, отечественные фитолампы для имитации солнечного света, а также израильскую систему капельного полива. Пыльцу на цветы наносят пока вручную. На плантации есть и пчёлы, но пока их только приучают к новой пище.

«На 50 % успеха зависит от сорта! У него высочайшая нейтральность дня: количество света для него особого значения не имеет», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» фермер Леонид Игумнов.

Пробную партию аграрий вырастил летом, а позже за два дня возвели тепличный комплекс, который обошёлся в три миллиона рублей. Сейчас около пяти тысяч саженцев готовы дать тонну первого урожая. За восемь месяцев цифра увеличится в пять раз.

«Сверхзадача — чтоб мы прекратили поставки из Голландии, из Японии, ещё откуда-то, а были поставки с Дальнего Востока в Голландию», — объяснил агроном Константин Скорик.

Клубнику в крае выращивают не только в селе Челны. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на прилавки магазинов региона уже в этом году поступит ягода из теплиц JGC Evergreen. Агентство инвестиций и развития Хабаровского края совместно с «белым домом» сейчас работают над ускорением регистрации нового сорта клубники, который там будут выращивать.