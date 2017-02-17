Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" ещё в процессе восстановления

Главный тренер хабаровской команды «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев после встречи со столичным «Динамо» поблагодарил болельщиков за поддержку на трибунах. Он признался, что не может дать однозначную оценку матчу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что накануне «СКА-Нефтяник» побил очередной рекорд в домашнем матче — «армейцы» разгромили столичное «Динамо». Встреча с московской командой завершилась со счётом 13:1.

«Были хорошие моменты, были не очень. Достаточно уверенно начали, к сожалению, не реализовали свои первые моменты. Потом быстро сделали счёт 5:0 и старались больше времени играть на мяче, заставляли соперника обороняться. Видно, что мы ещё в процессе восстановления после чемпионата мира: движения не очень хорошие. Но мы рады победе и тому, что вернулись в Хабаровск — месяц не играли дома при своих болельщиках», — рассказал Михаил Юрьев.

В матче с «Динамо» наставник «армейцев» выпустил несколько молодых игроков. Оценивать их действия главный тренер «СКА-Нефтяника» не стал и только отметил, что эти хоккеисты быстро устали, из-за чего получили меньше игрового времени. По словам Михаила Юрьева, это произошло из-за загруженности в фарм-клубе.

Главный тренер московского «Динамо» Эдуард Трифонов заявил, что команда долго добиралась до Хабаровска — на состоянии игроков сказалась усталость и акклиматизация.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведёт в Хабаровске 19 февраля. Встреча с казанским «Динамо» станет для «армейцев» заключительной в рамках второго этапа чемпионата России.