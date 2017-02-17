За сутки с улиц Хабаровска убрали почти тысячу кубометров снега

За минувшие сутки в дальневосточной столице выпало около пяти сантиметров снежного покрова. По информации Единой городской диспетчерской службы, последствия стихии убирали 108 единиц техники. Ещё 47 машин отправили в ночную смену — всего предприятия благоустройства вывезли с улиц Хабаровска 970 кубометров снега, высыпали 950 тонн песчано-соляной смеси и 18,8 тонны реагента.

По данным ЕГДС, за это время в краевом центре произошло 66 дорожно-транспортных происшествий. За нарушение правил парковки эвакуировали 15 автомобилей. Кроме этого, в городе зафиксировали шесть возгораний, а скорая медицинская помощь потребовалась 750 гражданам.

Из-за порыва жилой дом на улице Хабаровской, 25 остался без холодной воды. Система горячего водоснабжения и отопления функционирует без нарушений. В зданиях города не работает 65 лифтов.

Сегодня утром на маршруты вышло 643 единицы общественного транспорта. Среди них 40 трамваев, 582 автобуса и 21 троллейбус.