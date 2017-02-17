Хабаровский "Амур" отобрал очки у "Витязя"

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы в выездном матче обыграла подмосковный «Витязь», который уже обеспечил себе место в плей-офф. «Тигры» вырвали победу в серии буллитов — 3:2.

Хабаровчане провели первый период активнее хозяев. По воротам Харри Сятери, который вернулся в состав подмосковной команды, «тигры» нанесли 13 бросков. В одном из моментов рикошет мог принести «Амуру» успех, но команде Валерия Белова повезло — шайба не влетела в сетку. «Витязь» на атаки гостей смог ответить всего тремя выстрелами в створ, но с этими бросками легко справился голкипер Юха Метсола.

На старте второй двадцатиминутки болельщики увидели другой «Витязь». Хозяева добавили в скорости и в самоотдаче. На 26-й минуте защитник Павел Лукин всё же сумел пробить Юху Метсолу точным броском с ходу. К концу игрового отрезка свою первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний Михаил Епишин.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, отыграться «Амуру» удалось в третьем периоде. Голами отметились Вячеслав Литовченко и Виталий Атюшов. Встреча перетекла в овертайм, в котором победителя определить не удалось. В серии послематчевых буллитов точнее оказались «тигры». Решающий бросок остался за Томашем Зогорной — 3:2.

Следующий матч «тигры» проведут 18 февраля. Встреча с ярославским «Локомотивом» станет для «Амура» заключительной в нынешнем чемпионате.