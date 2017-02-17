В районе имени Лазо должник спрятал своё жильё от приставов за ковром

В районе имени Лазо семейная пара придумала оригинальный способ сохранить своё имущество от взыскания. Мужчина и женщина, задолжавшие банковской организации по кредиту, спрятали вход в жилое помещение за декоративным ковром. Так они надеялись обмануть судебных приставов.

В районном отделе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю возбудили два исполнительных производства в отношении местных жителей. Семейная пара задолжала кредитному учреждению 40 тысяч рублей, при этом платить по обязательствам супруги отказывались, а на приём к представителям взыскательного органа не являлись.

Правоохранители приняли решение навестить должников по их месту жительства, чтобы проверить имущественное положение и наложить арест в счёт погашения суммы долга. В связи с тем, что придомовая территория находится в запущенном состоянии и довольно длительное время её не убирали, исполнитель закона визуально установила, что должник не проживает в половине дома, имеющего с разных сторон две входные двери. Однако судебный пристав в ходе осмотра помещения и имущества в нём обнаружила в стене дополнительный дверной проём, ведущий во вторую половину дома. Он был скрыт от глаз декоративным ковром.

В результате осмотра обоих половин дома представитель закона арестовала ценное имущество должников: телевизионные плазменные панели и микроволновую печь. По информации пресс-службы регионального УФССП России, если в течение 10 дней супруги не изыщут средства для погашения долга перед банком, арестованное имущество реализуют, а деньги перечислят в счёт уплаты по кредиту.