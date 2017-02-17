В районе имени Лазо должник спрятал своё жильё от приставов за ковром

Сегодня пятница, 17 февраля 2017 года, 09:04
В пятницу Хабаровск заметает снегом
В пятницу Хабаровск заметает снегом
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
Нападающий "СКА-Нефтяника" оформил покер в матче с "Динамо"
Нападающий "СКА-Нефтяника" оформил покер в матче с "Динамо"
Хабаровск скромно отметил 75-летие корейского вождя
Хабаровск скромно отметил 75-летие корейского вождя
В гордуме Владивостока произошла замена
В гордуме Владивостока произошла замена
Регионы:


Популярное
вчера, 16:38
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 12:59
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
вчера, 12:17
На Русском острове легковушка врезалась в толпу студентов
вчера, 18:16
Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
вчера, 14:08
В Спасске-Дальнем рядом с кинотеатром вспыхнул серьёзный пожар
вчера, 10:46
Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
вчера, 11:32
Этим утром во Владивостоке произошло рекордное количество аварий
вчера, 15:02
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
вчера, 11:46
Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
вчера, 16:15
Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление

Обсуждаемое
вчера, 16:38
17

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
вчера, 15:02
14

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
вчера, 17:51
14

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
вчера, 11:46
11

Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
вчера, 12:59
11

Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
вчера, 18:16
7

Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
вчера, 16:15
6

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
вчера, 19:46
6

В гордуме Владивостока произошла замена
вчера, 10:46
4

Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
вчера, 09:06
2

Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке полчаса назад
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 437



Система Orphus

В районе имени Лазо должник спрятал своё жильё от приставов за ковром

В районе имени Лазо должник спрятал своё жильё от приставов за ковром
Он не хотел отдавать правоохранителям "плазму" и микроволновую печь
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: kukuruzo.ru

В районе имени Лазо семейная пара придумала оригинальный способ сохранить своё имущество от взыскания. Мужчина и женщина, задолжавшие банковской организации по кредиту, спрятали вход в жилое помещение за декоративным ковром. Так они надеялись обмануть судебных приставов.

В районном отделе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю возбудили два исполнительных производства в отношении местных жителей. Семейная пара задолжала кредитному учреждению 40 тысяч рублей, при этом платить по обязательствам супруги отказывались, а на приём к представителям взыскательного органа не являлись.

Правоохранители приняли решение навестить должников по их месту жительства, чтобы проверить имущественное положение и наложить арест в счёт погашения суммы долга. В связи с тем, что придомовая территория находится в запущенном состоянии и довольно длительное время её не убирали, исполнитель закона визуально установила, что должник не проживает в половине дома, имеющего с разных сторон две входные двери. Однако судебный пристав в ходе осмотра помещения и имущества в нём обнаружила в стене дополнительный дверной проём, ведущий во вторую половину дома. Он был скрыт от глаз декоративным ковром.

В результате осмотра обоих половин дома представитель закона арестовала ценное имущество должников: телевизионные плазменные панели и микроволновую печь. По информации пресс-службы регионального УФССП России, если в течение 10 дней супруги не изыщут средства для погашения долга перед банком, арестованное имущество реализуют, а деньги перечислят в счёт уплаты по кредиту.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru