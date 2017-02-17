У хабаровчан появился ещё один мотив для хороших поступков

Ежегодно 17 февраля по всему миру отмечают тёплый праздник, посвящённый благотворительности. Это День спонтанного проявления доброты. Свою историю дата ведёт из США, откуда праздник пришёл сначала в страны Западной Европы, а затем и в Россию.





Во многих городах сегодня традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актёры, общественные и политические деятели. Главная цель всех, кто присоединяется к празднику — стараться быть добрым ко всем, безгранично и бескорыстно. Хабаровчане могут присоединиться к марафону, приняв участие в любой из благотворительных акций, которые сейчас идут в городе. Кроме этого, любой житель дальневосточной столицы может попробовать себя в роли волонтёра, помочь близкому человеку по дому или просто перевести через дорогу пожилого человека. Главное — совершить добрый поступок бескорыстно, не ожидая благодарности.





Ещё одна дата, которую сегодня отмечают в России официально, — День российских студенческих отрядов. Это совсем молодой праздник — президент Владимир Путин подписал указ о его учреждении в 2015 году, а отмечать виновники торжества начали в 2016-м. Студенческое движение стало в своё время одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе.





Эти отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов. Чаще всего они были связаны с развитием удалённых, труднодоступных территорий страны, где требовались дополнительные трудовые резервы.





Сегодня Российские Студенческие Отряды — это крупнейшая молодёжная организация в России. Она обладает чёткой организационной структурой во главе с Центральным Штабом. Деятельность организации, как и в период СССР, регламентируется нормативными документами, выработан комплекс льгот для участников движения, в организации есть своя утверждённая атрибутика и символика. Организации есть чем гордиться: студенты принимали участие в строительстве объектов Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС-2012, выезжали на строительство космодрома «Восточный», помогали возводить объекты Росатома и многое другое.



