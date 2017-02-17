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У хабаровчан появился ещё один мотив для хороших поступков

У хабаровчан появился ещё один мотив для хороших поступков
Сегодня — День спонтанного проявления доброты
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Ежегодно 17 февраля по всему миру отмечают тёплый праздник, посвящённый благотворительности. Это День спонтанного проявления доброты. Свою историю дата ведёт из США, откуда праздник пришёл сначала в страны Западной Европы, а затем и в Россию.


 

Во многих городах сегодня  традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актёры, общественные и политические деятели. Главная цель всех, кто присоединяется к празднику — стараться быть добрым ко всем, безгранично и бескорыстно. Хабаровчане могут присоединиться к марафону, приняв участие в любой из благотворительных акций, которые сейчас идут в городе. Кроме этого, любой житель дальневосточной столицы может попробовать себя в роли волонтёра, помочь близкому человеку по дому или просто перевести через дорогу пожилого человека. Главное — совершить добрый поступок бескорыстно, не ожидая благодарности.


 

Ещё одна дата, которую сегодня отмечают в России официально, — День российских студенческих отрядов. Это совсем молодой праздник — президент Владимир Путин подписал указ о его учреждении в 2015 году, а отмечать виновники торжества начали в 2016-м. Студенческое движение стало в своё время одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе.


 

Эти отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов. Чаще всего они были связаны с развитием удалённых, труднодоступных территорий страны, где требовались дополнительные трудовые резервы. 


 

Сегодня Российские Студенческие Отряды — это крупнейшая молодёжная организация в России. Она обладает чёткой организационной структурой во главе с Центральным Штабом. Деятельность организации, как и в период СССР, регламентируется нормативными документами, выработан комплекс льгот для участников движения, в организации есть своя утверждённая атрибутика и символика. Организации есть чем гордиться: студенты принимали участие в строительстве объектов Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС-2012, выезжали на строительство космодрома «Восточный», помогали возводить объекты Росатома и многое другое.


 
 
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