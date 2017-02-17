В пятницу Хабаровск заметает снегом

В дальневосточной столице сегодня, 17 февраля, пасмурно. Облачная погода продержится весь день. Кроме того, в Хабаровске продолжается вчерашний снегопад, который сегодня превратился в метель.





В пятницу в городе немного похолодало. Температура воздуха в утренние часы составляет -15...-13 градусов поЦельсию. Во второй половине дня немного потеплеет — до -12...-10 градусов.









Воздушные массы движутся с юго-запада. Скорость ветра составляет 9-12 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, к субботе снегопад прекратится.