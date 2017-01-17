Игроки хабаровского "СКА-Нефтяника" составят половину сборной России

На чемпионате мира в составе национальной команды выступят семь "армейцев"

Тренерский штаб мужской национальной сборной России определил состав команды на XXXVII чемпионат мира, который пройдёт с 29 января по 5 февраля в Сандвикене. Абсолютное большинство получили игроки хабаровского «СКА-Нефтяника».

В Швеции защищать титул сильнейшей команды на планете отправляются 14 действующих чемпионов мира, год назад с триумфом вернувшихся из Ульяновска. Есть в обойме и дебютанты мировых первенств: 27-летний игрок «СКА-Нефтяника» Александр Антипов и его одноклубник — 19-летний Валерий Ивкин. Всего в национальной сборной сыграют семь игроков хабаровского клуба: помимо названных хоккеистов это защитники Василий Грановский и Алексей Чижов, полузащитники Максим Ишкельдин и Юрий Шардаков, а также нападающий Артём Бондаренко.

По информации пресс-службы федерации хоккея с мячом России, в Стокгольм россияне вылетят вечером 23 января, а днём команда посетит молебен в Храме святителя Николая на Трёх Горах. Базируясь в Евле, с 25 января подопечные Сергея Мяуса будут проводить ежедневные тренировки на льду «Йоранссон Арены». Дебютный матч чемпионата сборная России проведёт 30 января против сборной Казахстана. Начало матча в 21:00 по московскому времени.

Также участие в чемпионате мира могут принять два легионера «СКА-Нефтяника». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Эрик Сэфстрём и Кристоффер Фагерстрём включены в расширенный список игроков шведской команды. Окончательно с составом главный тренер национальной сборной Свенне Ольссон должен определиться 19 января.

Сегодня также стало известно, что следующий чемпионат мира пройдёт в дальневосточной столице. Соответствующее решение приняли в Москве на межведомственном совещании по проведению в Российской Федерации крупных спортивных международных мероприятий.