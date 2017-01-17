Хабаровску дали добро на чемпионат мира по бенди в 2018 году

Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2018 году пройдёт в Хабаровске. Соответствующее решение приняли в эти минуты в Москве на межведомственном совещании по проведению в Российской Федерации крупных спортивных международных мероприятий. Презентацию региона в качестве площадки для масштабных соревнований провели зампред правительства Хабаровского края и президент Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник.

«Заявку региона рассмотрели в Международной федерации по этому виду спорта. Хабаровск станет площадкой для чемпионата мира по бенди в 2018 году», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Александр Федосов.

Как уже сообщало агентство, правительство Хабаровского края заключило предварительную договорённость с Международной федерацией бенди о проведении в регионе чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в группе «А». Позднее мэр краевой столицы Александр Соколов заявил, что Хабаровск подал заявку на проведение соревнований в 2018 году. Окончательное решение о выборе площадки для турнира мирового уровня собирались принять на конгрессе Международной федерации бенди во время чемпионата 2017 года в шведском Сандвикене. В конце ноября 2016 года дальневосточная столица, по данным Федерации хоккея с мячом России, была единственным претендентом на проведение турнира в 2018 году.

Краевая столица дважды проводила у себя чемпионат мира по хоккею с мячом — в 1981 и 2015 годах. Тогда сборная России на льду арены «Ерофей» победила шведскую национальную команду и стала лидером турнира.